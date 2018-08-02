Guardian: в посольстве США в Москве более 10 лет работала российская шпионка

Контрразведка США обнаружила, что россиянка, более 10 лет работающая в посольстве США в Москве, могла заниматься шпионажем. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в разведслужбах.

По данным издания, женщина была нанята секретной службой США, и во время работы в посольстве имела доступ к интранету и электронной почте ведомства, при этом она могла получать засекреченную информацию, включая графики президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса. Отмечается, что россиянка могла встречаться с сотрудниками ФСБ.

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Отмечается, что россиянка попала под подозрение в 2016 году, однако ее не стали увольнять сразу. Она была уволена летом 2017 года, незадолго до того, как ряд дипломатов США были отозваны после введения новых антироссийских санкций.

«Секретная служба пыталась скрыть нарушение, уволив ее<...>только подробное расследование извне может определить, какой ущерб она нанесла», — подчеркнул источник издания.

Ранее сообщалось, что адвокат россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в США в шпионаже, назвал ее дело «опасным прецедентом».