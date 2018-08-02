Глава нацразведки США: Россия продолжает «всепроникающие» действия по влиянию на выборы

Глава национальной разведки США Ден Коутс заявил, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые пройдут осенью 2018 года, а также на президентские выборы 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, эта «незаконная деятельность» включает в себя криминальные действия, направленные на подавление голосования и предоставление незаконного финансирования избирательным штабам, а также кибератаки на избирательную инфраструктуру. Кроме того, глава разведки отметил, что российская сторона пыталась выкрасть информацию у американских чиновников и кандидатов на выборах.

Реклама

«Мы будем продолжать следить за любыми такими усилиями и предупреждать о них», — сказал Коутс.

Он добавил, что попытки вмешаться в американские выборы предпринимает не только Россия.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы представили новые санкции против России.