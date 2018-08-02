В Белом доме рассказали о письме Ким Чен Ына Трампу

Американский президент Дональд Трамп получил письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Сообщается, что письмо от Ким Чен Ына было получено в администрации президента США 1 августа.

«Текущая переписка между двумя лидерами следует их встрече в Сингапуре, а также направлена на расширение обязательств, взятых на себя США и КНДР (в ходе этого саммита — «Газета.Ru»)», — приводит агентство заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Ранее Трамп заявил, что надеется на новую встречу с лидером КНДР. В своем твиттере американский президент также поблагодарил Ким Чен Ына за полученное письмо.