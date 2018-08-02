На Украине опубликовали список полученных Порошенко подарков

На Украине администрация главы государства составила список подарков, которые украинский президент Петр Порошенко получил с 2014 по 2017 годы. Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что украинский лидер чаще всего получает в качестве подарков книги, картины, макеты и модели техники и вооружения. Кроме того, ему дарят подарки, связанные с историей, идентичностью и культурой Украины. Всего в составленном перечне 358 пунктов.

Реклама

Как уточняется, среди наиболее необычных подарков оказались подаренный неизвестным дарителем «Путеводитель по Крыму», куклы, белое кимоно, пряник и дерево с бисером.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объяснил, почему не смог подарить главе КНДР Ким Чен Ыну диск Элтона Джона.