Лукашенко высмеял сообщения о своей серьезной болезни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире белорусского телеканала ОНТ высмеял сообщения о своей серьезной болезни, отвечая на вопросы журналистов о состоянии своего здоровья.

Так, белорусский лидер во время своей поездки на место сбора урожая потребовал от местного руководителя отчитаться о работе через год, а затем усомнился, доживет ли тот до следующего года.

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«В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до будущего года? Но ты особо не зарекайся. Меня сутки назад похоронили и тебя могут похоронить», — сказал Лукашенко.

Также он отметил радость журналистки, увидевшей его. Другому сотруднику телеканала порекомендовал проверять, не двойник ли перед ним вместо президента.

«Ты иногда меня-то щупай», — посоветовал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко провел первую рабочую встречу после слухов об инсульте.