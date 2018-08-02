Премьер Новой Зеландии вернулась к работе после декретного отпуска

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн вернулась к исполнению своих обязанностей после декретного отпуска, передает РИА «Новости».

Отмечается, что она ушла в отпуск по материнству шесть недель назад после рождения дочери. На время отсутствия Ардерн обязанности премьера исполнял ее заместитель Уинстон Питерс.

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Ранее сообщалось, что премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн родила девочку.

Как отмечается, находящаяся на посту премьер-министра Новой Зеландии с октября 2017 года Ардерн впервые стала матерью. Отцом ребенка является телеведущий Кларк Гейфорд.

На своей странице в инстаграме Ардерн разместила фотографию новорожденной дочери.