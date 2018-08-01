В Госдуме ответили на подготовку иска Порошенко цитатой Грибоедова

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов прокомментировал информацию о том, что президент Украины Петр Порошенко попросил создать межведомственный орган для подготовки консолидированного иска к России, сообщает ФАН.

По мнению депутата, Порошенко пытается создавать информационные поводы в преддверии выборов президента Украины, которые пройдут в 2019 году.

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«Как сказал классик [Александр Грибоедов]: «Что за комиссия, создатель». Толку, конечно, от нее никакого, зато появляется лишний повод пошуметь и представляется возможность потрясти кулаками, поупражняться в самопиаре в связи с тем, что предвыборная кампания уже началась», — отметил Шаргунов.

Ранее Украина передала в Международный суд ООН расширенный меморандум о якобы нарушениях антитеррористического и антидискриминационного законодательства Москвой.