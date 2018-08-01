CNBC: глава аппарата Белого дома сохранит свой пост до 2020 года

Глава администрации Белого дома Джон Келли сказал своим сотрудникам, что планирует остаться на посту до 2020 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на двух чиновников Белого дома.

Ожидалось, что Келли уйдет в отставку уже этим летом. Президент США Дональд Трамп в последнее время спрашивал советников о потенциальных заменах Келли, рассказали источники.

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В короткий список потенциальных замен вошли вице-президент США Майк Пенс, глава министерства финансов Стивен Мнучин, член палаты представителей США Марк Мидоуз, директор по бюджету Белого дома Мик Малвани.

Слухи о неизбежном уходе Келли появились на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп все чаще снимает главу аппарата Белого дома со счетов, напоминает CNBC.

Один советник, отчасти шутя, сказал CNBC, что президент США все еще может уволить Келли, хотя он уже «согласился» остаться.

Ранее президент США Дональд Трамп попросил Келли сохранить свой пост до окончания президентских выборов 2020 года.