Трамп заявил о начале строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Тампа в штате Флорида заявил, что на границе Мексики и Соединенных Штатов началось строительство стены. Видеозапись выступления Трампа опубликована на YouTube.

«Мы уже начали строительство стены. У нас есть $1,6 млрд, и мы начали строить большие участки стены», — сказал Трамп.

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Также он отметил, что стена на границе государств обеспечит «грандиозную безопасность».

Ранее сообщалось, что Трамп намерен запросить у конгресса дополнительные средства на стену с Мексикой. Американский президент отмечал, что дополнительные деньги потребовались, чтобы ускорить строительство.