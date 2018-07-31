Лаврентьев: между властями САР и оппозицией нет доверия

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что между сирийской оппозицией и правительством страны отсутствует доверие. Об этом сообщает RT.

«Доверия до сих пор между оппозицией и между правительством, к сожалению, нет», — сказал Лаврентьев.

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По его словам, вопрос об обмене задержанными во многом связан с мерами доверия.

Он также добавил, что власти САР передали российской стороне список заключенных или задержанных, которые находятся на подконтрольных оппозиции территориях.

Лаврентьев подчеркнул, что со стороны сирийской оппозиции такого списка пока не поступало.

Ранее Лаврентьев заявил, что Москва готова оказать помощь сирийской оппозиции в Идлибе в ликвидации боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.