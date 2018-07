СМИ сравнили Бэннона с Распутиным

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон не является злым гением, каким представляется общественности, однако его репутация опасной фигуры рискует стать пророчеством, пишет в колонке британской газеты The Guardian Кас Мадд.

Американские СМИ превратили Бэннона в Распутина Дональда Трампа, на которого возложили ответственность за избирательную кампанию на президентских выборах. Идея злого гения, особенно крайне правого, соблазнительна, отмечает автор статьи. Вместо того, чтобы признать, что националистические и популистские идеи являются частью мейнстримного настроения общества, их успех представляется как результат коварного заговора, подстроенного политическим покровителем.

Реклама

Бэннон же не является ни Распутиным Трампа, ни политическим вундеркиндом, пишет The Guardian. Во всяком случае, он представляет собой успешного предпринимателя и политика как среди инвесторов, так и журналистов. Его поддержка в отношении президент США Дональда Трампа не была гениальной, это стало его удачей, отмечает издание.

Кроме того, Бэннон стал менеджером избирательной кампании Трампа в августе 2016 года, через месяц после того, как Трамп выдвинул свою кандидатуру от республиканской партии. Хотя ему и можно поставить в вину то, что кампания действительно была популистской, сомнительно, что это сильно повлияло на результат — скорее всего, не более, чем другие факторы, такие как хакерский взлом переписки Хиллари Клинтон.

Когда Бэннон стал главным стратегом Белого дома, его сразу же записали в «настоящего президента», который заполнял политически пустого Трампа радикально правой повесткой дня. В твиттере даже набрал популярность хэштег #PresidentBannon (#ПрезидентБэннон).

The Guardian пишет, что учитывая скромное влияние Бэннона в США, его не нужно бояться Европе. О том, что Европе следует бояться Бэннона ранее писали СМИ. Они связывали это с тем, что Бэннон планирует открыть некоммерческую организацию The Movement («Движение»), которое будет помогать европейским правым политическим силам. При этом он собирается нанять 10 штатных сотрудников перед европейскими выборами 2019 года, чтобы повлиять на их результат, добавляет The Guardian.

В своих политических представлениях Бэннон — настоящий американец. Например, его моральное представление о капитализме как движущей силе христианских ценностей не согласуется со взглядами датской «Народной партии». Не говоря уже о его ориентированном на США внешнеполитическом видении, которое вызывает тревогу у антиамериканских правых в Южной Европе, поясняет автор.

Именно поэтому неудивительно, что большинство из этих партий без энтузиазма отреагировали на рвение Бэннона.

Однако это нисколько не означает, что последнее оживление в СМИ вокруг фигуры Бэннона не имеет под собой смысла. Такие статьи, в которых описываются его грандиозные планы как вполне реальные, подкрепляют утверждение о том, что европейские выборы 2019 года снова превратятся в фундаментальную борьбу между текущими политическими силами и евроскептиками.

Это означает, что радикальные правые силы продолжают определять политическую повестку дня, ее повестка продолжает доминировать в избирательных кампаниях. Тем не менее, в настоящее время от Нидерландов и до Швеции крайне правые политики добились успехов, заключает автор.