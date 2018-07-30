Трамп выразил готовность встретиться с Роухани

Президент США Дональд Трамп не исключил в будущем встречи с иранским лидером Хасаном Роухани, передает РИА «Новости».

«Говорить с другими людьми нужно, особенно когда вы говорите о возможной войне и гибели людей. Ничего нет плохого в таких встречах. Мы встретились с главой КНДР Ким Чен Ыном, у нас нет запусков в течение последних восьми месяцев. Заключенные вернулись домой. Столько хорошего случилось и позитивного. У меня была великолепная встреча с президентом Путиным», — заявил Трамп.

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Однако президент США выразил сомнение, что Тегеран готов на подобную встречу.

«У них тяжелые времена. Я отменил иранскую сделку, это была странная сделка… Если они захотят встретиться, нет никаких дополнительных условий. Мы встретимся обязательно. Но не думаю, что они готовы», — сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран будет «страдать», если продолжит угрожать США.