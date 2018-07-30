Guardian: глава МИД Британии ошибся во время визита в Китай, назвав жену японкой

Глава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант сделал «ужасную оплошность» во время визита в Китай, сообщает британская газета The Guardian.

Хант находился с первым официальным визитом в Китае в качестве главы МИДа после ухода Бориса Джонсона. Для того чтобы расположить к себе китайскую сторону во время переговоров в Пекине Хант хотел рассказать о своей жене, но ошибочно назвал ее «японкой», а не китаянкой. Тем не менее, британский политик быстро признал «ужасную» ошибку.

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«Моя жена-японка — моя жена-китаянка. Это ужасная ошибка», — сказал Хант министру иностранных дел Китая Ван И.

После Хант повторил, что его жена китаянка, а дети — наполовину китайцы, в Китае остаются родственники — их бабушка и дедушка, именно поэтому у него есть «сильные семейные связи в Китае».

Газета отмечает, что Китай и Япония были соперниками на протяжении веков. Отношения несколько улучшились в последнее время, однако страны по-прежнему остро переживают старые конфликты, говорится в материале.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Сидней перепутал слова и назвал «вкусной» Люси Тернбулл, жену премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.