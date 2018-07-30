Экс-директор по коммуникациям в Белом доме раскритиковал запрет в отношении журналиста CNN

Бывший директор по коммуникациям в Белом доме Энтони Скарамуччи раскритиковал запрет Белого дома в отношении журналиста телеканала CNN на освещение событий с участием президента США Дональда Трампа. Об этом Скарамуччи заявил в эфире CNN.

Скарамуччи заявил, что он не согласен с тем, что Белый дом наложил запрет на освещение событий с Трампом в отношении репортера CNN и добавил, что решение наказать таким образом журналиста «вероятно, исходило от президента».

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Белый дом отказал журналистке телеканала CNN Кейтлин Коллинс в освещении события в Белом доме после того, как она начала задавать вопросы президенту США Дональду Трампу в Овальном кабинете во время фотосессии с главой Европейской комиссии Жан-Клод Юнкером. Белый дом счел такое поведение неуместным.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, корреспондент пула «выкрикивала вопросы и отказывалась уйти, несмотря на неоднократные просьбы сделать это».

Экс-директор по коммуникациям в Белом доме Энтони Скарамуччи высказал предположение, что за этим решением стоял лично Трамп.

«Я не знаю этого факта — это (распоряжение о запрете), вероятно, исходило от президента. Ему нравится, когда его уважают. Вероятно, он был расстроен в тот момент», — сказал Скарамуччи.

Помимо этого, Скарамуччи добавил, что объявление войны СМИ не помогает Трампу, не служит его интересам на промежуточных выборах или переизбрании.

Ранее сообщалось, что Белый дом запретил журналистке CNN освещать событие с Трампом.