Голливудскую звезду Трампа охраняли «русские солдаты»

На голливудской «Аллее славы» рядом с звездой президента США Дональда Трампа появились двое мужчин, одетых в военную советскую форму солдат, спустя несколько дней после нападения вандала на именную звезду, сообщает The Hill.

В руках у «русских солдат» был российский флаг. Отмечается, что «охрана» у именной звезды американского президента Дональда Трампа появилась спустя после того, как вандал 25 июля разбил ее киркой. Мужчина пронес орудие в чехле гитары, после чего разгромил звезду Трампа.

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По словам полицейского из Лос-Анджелеса, подозреваемый сам сообщил о преступлении в полицию и сдался. В материале говорится, что кирку мужчина оставил на месте происшествия. После этого он позвонил в полицию и сказал: «скоро увидимся», рассказали в полиции Лос-Анджелеса.

Как отмечает The Hill, 24-летний Остин Клэй был арестован полицией Лос-Анджелеса после того, как взял на себя ответственность за ущерб.