Глава МИД Британии рассказал об укреплении отношений с КНР

Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон стремится к укреплению отношений с Пекином. Об этом сообщает The Straits Times.

По его словам, Британия намерена укрепить отношения с Китаем из-за выхода страны из состава ЕС.

Реклама

Он также добавил, что из-за Brexit Лондон становиться более открытым для мира.

Хант добавил, что отправляется в Пекин, чтобы провести переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И.

Ранее Хант заявил, что существует риск, что Великобритания после выхода из Евросоюза останется без торговой сделки с союзом.