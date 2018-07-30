В ЕП заявили, что Европе нужен «свой Мюллер»

Глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт в твиттере заявил, что Европе необходим такой человек, как спецпрокурор США Роберт Мюллер.

По его словам, Европе нужен «свой Мюллер» для расследования «российских атак».

Он также подчеркнул, что Европа обязана расследовать «российские атаки» на европейскую демократию.

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Верхофстадт добавил, что намерен продвигать данную идею в ЕП.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий расследование «вмешательства» России в президентские выборы 2016 года, распространил список из 35 свидетелей на процессе по делу экс-главы предвыбрного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.