Названо имя главы делегации сирийской оппозиции на переговорах в Сочи
Делегация сирийской оппозиции прибудет на десятый раунд переговоров по сирийской проблематике в Сочи в составе около десяти человек, возглавит ее Ахмад Тома, передает РИА «Новости» заявление официального представителя делегации Аймана аль-Асими.
Отмечается, что Тома уже возглавлял вооруженную оппозицию на предыдущих переговорах.
«Делегация не более 10 человек. Глава делегации — Ахмад Тома. Я глава комитета по общению со СМИ», — рассказал он.
По его словам, делегация оппозиции в первую очередь намерена обсудить ситуацию в Идлибе с гуманитарной точки зрения и вопрос заключенных.
«Надеемся, что Россия окажет давление на Иран и власти Сирии. Мы ожидаем, что ситуация перейдет от эскалации насилия к перемирию. Очень надеемся на роль Турции и России, конечно», — заявил спикер.
Ранее сообщалось, что США приглашены на встречу по Сирии в Сочи в качестве наблюдателей.