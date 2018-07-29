Названо имя главы делегации сирийской оппозиции на переговорах в Сочи

Делегация сирийской оппозиции прибудет на десятый раунд переговоров по сирийской проблематике в Сочи в составе около десяти человек, возглавит ее Ахмад Тома, передает РИА «Новости» заявление официального представителя делегации Аймана аль-Асими.

Отмечается, что Тома уже возглавлял вооруженную оппозицию на предыдущих переговорах.

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«Делегация не более 10 человек. Глава делегации — Ахмад Тома. Я глава комитета по общению со СМИ», — рассказал он.

По его словам, делегация оппозиции в первую очередь намерена обсудить ситуацию в Идлибе с гуманитарной точки зрения и вопрос заключенных.

«Надеемся, что Россия окажет давление на Иран и власти Сирии. Мы ожидаем, что ситуация перейдет от эскалации насилия к перемирию. Очень надеемся на роль Турции и России, конечно», — заявил спикер.

Ранее сообщалось, что США приглашены на встречу по Сирии в Сочи в качестве наблюдателей.