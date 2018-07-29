Эрдоган попросил принять Турцию в БРИКС
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР) призвал лидеров стран, входящих в союз, рассмотреть вопрос о принятии Турции в состав организации. Об этом пишет газета Hurriyet Daily News.
По данным издания, страны-члены БРИКС «тепло приветствовали» предложение президента Турции добавить к названию союза «Т».
«Я сказал, если вы примите нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ», — заявил Эрдоган.
Турецкий лидер также подчеркнул, что его страна вместе с пятью странами БРИКС входит в G20, и поэтому «хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС».
На данный момент в организацию входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Первые буквы их названий на английском языке образуют аббревиатуру БРИКС (BRICS).
Ранее сообщалось, что Путин прокомментировал возможное расширение состава участников БРИКС.