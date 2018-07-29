Эрдоган попросил принять Турцию в БРИКС

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР) призвал лидеров стран, входящих в союз, рассмотреть вопрос о принятии Турции в состав организации. Об этом пишет газета Hurriyet Daily News.

По данным издания, страны-члены БРИКС «тепло приветствовали» предложение президента Турции добавить к названию союза «Т».

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«Я сказал, если вы примите нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также подчеркнул, что его страна вместе с пятью странами БРИКС входит в G20, и поэтому «хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС».

На данный момент в организацию входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Первые буквы их названий на английском языке образуют аббревиатуру БРИКС (BRICS).

Ранее сообщалось, что Путин прокомментировал возможное расширение состава участников БРИКС.