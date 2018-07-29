В ФРГ рейтинг блока Меркель упал до 29%
Рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС канцлера Германии Ангелы Меркель упал до минимума за 12 лет, составив 29%. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, за неделю рейтинг блока Меркель упал на 1%.
Как отмечается, рейтинг блока ХДС/ХСС во главе с Меркель все равно остается выше, чем у конкурентов.
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При этом рейтинг Социал-демократической партии Германии составил 18%, а партии «Альтернатива для Германии» — 15%.
Ранее сообщалось, что в ФРГ обвинили Меркель в игнорировании негативных последствий санкций против России.