Пучдемон прибыл в Бельгию

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон прибыл на бельгийскую территорию. Об этом пишет El Mundo.

По данным издания, Пучдемон приехал в Бельгию из ФРГ утром 28 июля. В Брюсселе он встретился с главой каталонского женералитета Кимом Торрой, а также другими чиновниками Каталонии. Ожидается, что Пучдемон и Торра примут участие в совместной пресс-конференции.

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По словам Пучдемона, его политическая деятельность сосредоточится в Бельгии.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Испании отменил европейский ордер на арест Пучдемона после того, как Германия отказала в его экстардиции по обвинениям в мятеже.