Коэн: Трамп заранее знал о встрече сына с россиянами

Бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн заявил, что Дональд Трамп заранее знал о встрече, которая состоялась в июне 2016 года между его сыном и российским адвокатом. Об этом сообщает CNN.

По словам Коэна, он слышал, как сын Трампа проинформировал отца о встрече с российскими представителями, якобы имеющими компромат на кандидата в президента США Хиллари Клинтон.

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Коэн утверждает, что Трамп одобрил встречу, которая состоялась в Trump Tower и в которой участвовала российский адвокат Наталья Весельницкая, но не может предоставить никаких доказательств в подтверждение своих слов.

Отмечается, что это противоречит заявлениям самого президента США и его сына, которые утверждают, что Трамп не знал о встрече заранее.

Ранее СМИ сообщили, что между Трампом и Коэном началась открытая война.