На Украине депутаты устроили массовую драку

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На Украине депутаты городского совета города Конотопа, расположенного в Сумской области, устроили драку. Ее видеозапись появилась в YouTube.

По данным полиции региона, в результате конфликта между сторонниками и противниками действующего мэра были задержаны 50 человек. Кроме того, пострадали четверо полицейских.

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«Обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки», — говорится в сообщении ведомства.

Конкретная причина драки не уточняется.

Ранее депутаты Верховной рады Украины Юрий Береза от «Народного фронта» и Александр Долженков из «Оппозиционного блока» устроили драку в сессионном зале.