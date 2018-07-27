На Украине депутаты устроили массовую драку
На Украине депутаты городского совета города Конотопа, расположенного в Сумской области, устроили драку. Ее видеозапись появилась в YouTube.
По данным полиции региона, в результате конфликта между сторонниками и противниками действующего мэра были задержаны 50 человек. Кроме того, пострадали четверо полицейских.
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«Обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки», — говорится в сообщении ведомства.
Конкретная причина драки не уточняется.
Ранее депутаты Верховной рады Украины Юрий Береза от «Народного фронта» и Александр Долженков из «Оппозиционного блока» устроили драку в сессионном зале.