Источник: Железняк уходит с поста в «Единой России»

Депутат Госдумы Сергей Железняк покинул пост замсекретаря генсовета «Единой России», передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в ЕР

Отмечается, что решение принималось руководством партии до того, как Андрей Турчак стал секретарем генсовета.

Как сообщил источник, Железняк подал заявление об уходе с поста заместителя секретаря генсовета «Единой России», однако партию он не покидает и депутатский мандат не сдает.

По его словам, заявление Железняка будет рассмотрено на следующем заседании президиума генсовета. При этом его дата неизвестна.