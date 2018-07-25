Вениамина Яковлева похоронят в Екатеринбурге

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Похороны советника президента России Вениамина Яковлева пройдут в Екатеринбурге 27 июля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя полпреда президента России в Уральском федеральном округе Бориса Кириллова.

«Похороны пройдут в пятницу в Екатеринбурге, обязательно будет прощание в первой половине дня. Точное время и место проведения сообщим дополнительно», — сказал Кириллов.

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Информацию, что Вениамин Яковлев будет похоронен в столице Урала, РИА Новости подтвердил и Владимир Бублик, и.о. ректора Уральского государственного юридического университета, где Яковлев работал почти 30 лет.

«Все юристы города и области придут и попрощаются с этим великим и очень скромным человеком», — сказал он.

24 июля Яковлев скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни.