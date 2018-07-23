Названы сроки встречи советника по безопасности США и его «российского коллеги»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что встреча советника президента по национальной безопасности США Джона Болтона и его «российского коллеги» пройдет в августе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я могу вам сказать, что посланник Болтон встретится со своим коллегой из России в следующем месяце», — сказала Сандерс.

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При этом пресс-секретарь не уточнила, с кем именно произойдет встреча и на чьей территории она пройдет.

Также Сандерс заявила, что в августе Болтон проведет ряд встреч с «европейскими коллегами».

Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отказался давать интервью CNN из-за неуважительного отношения журналистов телеканала к Трампу.