Мэй рассказала о своей любви к готовке и сериалам
"You have the world's most stressful job how do you cope and unwind?" - @theresa_may says she enjoys walking, cooking and watching US police drama series #NCIS— Sky News (@SkyNews) 23 июля 2018 г.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, чем любит заниматься в свободное время от «самой напряженной работы в мире». Об этом сообщает Sky News.
Британский премьер рассказала, что в выходные любит готовить и дома у нее хранится более 150 кулинарных книг.
«Есть несколько вещей, которыми я занимаюсь: я люблю гулять, когда у нас получается взять выходной, мы выходим на прогулку. Я люблю готовить, к тому же готовка приносит пользу — еду можно съесть», — пояснила Мэй.
Она добавила, что помимо изучения книг по готовке она любит смотреть американский сериал «Морская полиция».
Также отмечается, что Мэй назвала свою работу «самой стрессовой в мире».
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп посоветовал Мэй подать в суд на Евросоюз.