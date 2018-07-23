ABC: советник Обамы назвала «исторической ошибкой» личную встречу Трампа и Путина

Советник по национальной безопасности при президенте США Бараке Обаме Сьюзен Райс раскритиковала американского президента Дональда Трампа за то, что тот встретился с президентом России Владимиром Путиным тет-а-тет во время их саммита в Хельсинки. Об этом экс-советник Сьюзен Райс рассказала в эфире американского телеканала ABC.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Сьюзен Райс назвала эту встречу «исторической ошибкой». Она также считает, что команда по национальной безопасности Дональда Трампа «должна знать все о длительной встрече один на один с Владимиром Путиным».

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«Нам нужно знать все, и команда по национальной безопасности президента [Трампа] должна знать все. Было исторической ошибкой позволить президенту Соединенных Штатов, не только Дональду Трампу, но и любому другому президенту, откровенно говоря, сидеть два часа без каких-либо стенографов, без каких-либо помощников, и находиться с одним из самых противоборствующих лидеров мира по отношению к США», — сказала Сьюзен Райс.

Помимо этого, Райс убеждена, что эта ситуация «очень неудобная и действительно опасная» для страны.

16 июля состоялся саммит США и России в столице Финляндии. Во время саммита Трамп и Путин провели встречу тет-а-тет, на которой вместе с ними присутствовали только переводчики. Она продлилась более двух часов.

ABС напоминает, что директор нацразведки США Дэн Коутс в ответ на вопросы журналистов на площадке Аспенского форума по вопросам безопасности сказал, что он «не знает, что произошло на этой встрече».

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа вырос, несмотря на критику встречи с Путиным.