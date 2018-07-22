Трамп обвинил Мюллера в саботаже Республиканской партии перед выборами

Президент США Дональд Трамп заявил, что возросшая активность спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует так называемое «российское дело», объясняется тем, что он хочет саботировать Республиканскую партию перед «промежуточными выборами» осенью 2018 года. Об этом он написал в своем твиттере.

«Подстроенная охота на ведьм... кажется, нужна для того, чтобы повредить Республиканской партии на ноябрьских выборах», — написал Трамп, имея в виду деятельность Мюллера.

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Он добавил, что представители Демократической партии не могут найти оправдания для поражения на президентских выборах 2016 года.

Ранее сообщалось, что Мюллер вызвал бывшую проститутку на допрос по «российскому делу».