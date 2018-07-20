Посол России во Франции призвал вернуть «стратегический» характер отношениям стран

Посол России в Париже Алексей Мешков призвал вернуть отношениям двух стран характер «стратегического партнерства», передает РИА «Новости».

По словам дипломата, в начале его работы на посту отношения России и Франции переживали непростой период, однако «потеплели» после прихода к власти президента Эммануэля Макрона.

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«МИДы двух стран ведут плотные консультации по широкому спектру вопросов, улучшаются торгово-экономические показатели обменов. Но сделать еще предстоит немало. Цель же вполне ясна — вновь вернуть российско-французским отношениям характер стратегического партнерства. Шансы для этого есть, поскольку такая задача в полной мере отвечает глубинным интересам народов наших стран», — отметил Мешков.

Ранее стало известно, что Франция может возобновить работу торгпредства в России.