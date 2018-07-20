Вице-премьер Италии: «евромайдан» был оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией

Итальянский вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини назвал смену власти на территории Украины, которая произошла в результате «евромайдана», оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией. Об этом он заявил The Washington Post.

Как отмечается, Сальвини сравнил референдум в Крыму и события «евромайдана».

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«Сравните (референдум в Крыму. — Газета.Ru) с фейковой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсируемой другими странами», — сказал Сальвини.

Он добавил, что в мире существуют исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые на законных основаниях принадлежат России.

«Там (в Крыму. — Газета.Ru) прошел референдум, на котором 90% голосовавших выступили за возвращение Крыма в состав Российской Федерации», — подчеркнул Сальвини.

Он заметил, что итальянская сторона намерена до конца 2018 года поднять вопрос об отмене санкций против России.

Ранее сообщалось, что пять стран присоединились к решению ЕС продлить санкции по Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.