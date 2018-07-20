Мюллер опубликовал список доказательств по делу экс-главы штаба Трампа

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который занимается делом о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году опубликовал список из 500 доказательств, которые он, по его словам, готов предоставить в суде над бывшим руководителем избирательного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом, передает Politico

Отмечается, что речь идет, в частности, о нескольких записках, которые Манафорт писал президенту Украины Виктору Януковичу. В список также были включены фотографии всех объектов недвижимости, которые принадлежат Манафорту, документы о покупке Манафортом дорогой одежды, восточных ковров и автомобилей.

Ранее сообщалось, что Манафорту отказали в переносе суда в непубличное место.