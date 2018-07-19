МИД раскритиковал закон Японии о южных Курилах

Министерство иностранных дел России заявило, что внесенные в японский закон о южных Курилах поправки препятствуют продвижению переговоров по совместной хоздеятельности на островах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным МИД, в этих поправках «прямо увязывается с «надуманными тезисами об «исконной принадлежности Японии» южных Курил».

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Как отмечается, Россия воспринимает это, как попытку «навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора».

Ранее генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга сообщил, что Япония заявила России протест из-за прокладки оптической линии связи на Курильские острова.