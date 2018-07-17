В Овальном кабиенете погас свет, когда Трамп заговорил о разведслужбах

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В Овальном кабинете Белого дома во время экстренной пресс-конференции президента США Дональда Трампа погас свет, когда он заговорил о разведслужбах.

Трамп заявил о полной поддержке и доверии разведывательным агентствам США и их выводам о вмешательстве России в выборы, когда освещение постепенно погасло и присутствующие оказались в темноте.

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«Упс, свет погас. Это должно быть разведывательные службы», — пошутил Трамп.

Он обратился к присутствующим журналистам: «все хорошо?», те в ответ засмеялись.

«Хорошо. Это было странно, но все хорошо», — сказал Трамп и продолжил в того момента, на котором остановился.

Ранее Трамп заявил о достижении прогресса по конфликтам с Россией.

Президент США сообщил, что сделает заявление по прошедшей 16 июля в Хельсинки встрече с российским президентом. Президент США собирается ответить своим оппонентам на обвинения в том, что он «сдался» Путину.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.