В Овальном кабиенете погас свет, когда Трамп заговорил о разведслужбах
В Овальном кабинете Белого дома во время экстренной пресс-конференции президента США Дональда Трампа погас свет, когда он заговорил о разведслужбах.
Трамп заявил о полной поддержке и доверии разведывательным агентствам США и их выводам о вмешательстве России в выборы, когда освещение постепенно погасло и присутствующие оказались в темноте.
«Упс, свет погас. Это должно быть разведывательные службы», — пошутил Трамп.
Он обратился к присутствующим журналистам: «все хорошо?», те в ответ засмеялись.
«Хорошо. Это было странно, но все хорошо», — сказал Трамп и продолжил в того момента, на котором остановился.
Ранее Трамп заявил о достижении прогресса по конфликтам с Россией.
Президент США сообщил, что сделает заявление по прошедшей 16 июля в Хельсинки встрече с российским президентом. Президент США собирается ответить своим оппонентам на обвинения в том, что он «сдался» Путину.
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