МИД Эстонии сообщил о нарушении российскими самолетами своей границы
Внешнеполитическое ведомство Эстонии приняло решение вызвать российского посла из-за двух случаев, когда самолеты России якобы нарушили пространство страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.
По данным эстонской стороны, инциденты произошли в первой половине дня 16 июля около острова Вайндлоо в Финском заливе.
«Сначала в воздушное пространство Эстонии вторгся Airbus A319, а затем — Ил-96. Самолеты пробыли в эстонском воздушном пространстве меньше минуты», — говорится в заявлении эстонского ведомства.
Уточняется, что самолеты не представили планы полетов и не вступали в радиоконтакт с авиадиспетчерской службой Эстонии.
Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю 15 летательных аппаратов иностранных военно-воздушных сил провели разведку у границ России.