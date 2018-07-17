Politico рассказал о новом мировом порядке после встречи Путина и Трампа

Шаг президента США Дональда Трампа навстречу президенту России Владимиру Путину закрепляет новый мировой порядок, и теперь Трамп изменил глобальные понятия друзей и врагов. Об этом пишет Politico.

Трамп провел встречу с Путиным в качестве шага «к светлому будущему», отмечает издание. Однако у мирового сообщества была другая оценка: саммит в Хельсинки ознаменовал собой появление нового мирового порядка, говорится в материале.

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Politico пишет, что после возвращения американского президента из недельного европейского турне Трамп расценивал друзей Соединенных Штатов как своих «врагов», а Россию представлял настолько значительной, чтобы конкурировать с США.

Трамп во время «сюрреалистической совместной пресс-конференции» по итогам встречи проявил уважение к Путину, неоднократно отказываясь критиковать российского президента, и отметив, что его описание в качестве «конкурента» было комплиментом.

За прошедшую неделю Трамп набросился на европейских лидеров по НАТО из-за трат на оборону, раскритиковал немецких чиновников за сотрудничество с Россией по «Северному потоку-2»; критиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй за спиной, но потом отрицал это, а также назвал Европейский союз своим самым большим противником.

Так, например, в Германии упрек Трампа нанес такой удар, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что нет выбора, кроме как полагать, что Европа больше не может рассчитывать на президента США и должна поворачиваться за поддержкой внутрь себя.

Ранее СМИ рассказали, что Трамп решил не обращать внимание на рекомендации своих советников перед встречей с Путиным.