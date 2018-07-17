Порошенко назвал условие проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев начнет подготовку выборов в Донбассе, когда в регион войдут миротворцы ООН. Об этом украинский президент заявил в эфире телепередачи «Свобода слова», которая вышла на телеканале ICTV.

«Сразу после того, как будут выведены российские войска с нашей территории, когда она заберет артиллерию, танки и системы залпового огня, а миротворческая миссия разоружит незаконные вооруженные формирования, мы сразу же готовы начать политический процесс по подготовке местных выборов», — сказал Порошенко.

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Он заверил, что Киев будет вести диалог с теми, кто будет избран на выборах. Президент отметил, что они должны быть «свободными». Также он добавил, что такое решение конфликта на востоке Украины подразумевают минские соглашения.

Ранее Порошенко заявил, что российские войска могут «атаковать Мариуполь».

Москва неоднократно опровергала информацию о присутствии российских войск на востоке Украины.