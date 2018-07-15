В Совфеде объяснили внимание США к теме вмешательства в выборы

Глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что США держат «на плаву» тему вмешательства России в выборы в связи с предстоящими осенью выборами в конгресс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что таким образом Косачев прокомментировал высказывание министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен о том, что Россия использует соцсети, чтобы «сеять раздор и разногласия среди американцев».

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«Выборы все ближе, а доказательств никаких. Приходится держать тему на плаву путем таких вот голословных утверждений», — заявил Косачев.

Подчеркивается, что Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы в других странах.

Ранее сообщалось, что 13 июля в США по «российскому делу» 12 разведчикам предъявили обвинения во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США.