Британский министр ушел в отставку из-за секс-скандала

Министр по делам малого бизнеса и экс-глава штаба британского премьера Терезы Мэй Эндрю Гриффитс принял решение уйти в отставку, после того как СМИ сообщили о наличии его СМС-переписки сексуального характера с двумя женщинами. Об этом пишет The Sunday Mirror.

Издания также разместило заявление министра, в котором он извинился перед своей семьей за причиненные им страдания и перед премьер-министром и правительством, которых он опозорил своим поведением. Гриффитс подчеркнул, что ему «очень стыдно».

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«Я не пытаюсь оправдать свое поведение и буду искать профессиональную помощь, чтобы это никогда не повторилось. Со временем я надеюсь получить прощение всех тех, кто доверяет мне и кого я так ужасно подвел, — заявил Гриффитс.

Ранее сообщалось, что перестановки в правительстве Британии коснулись трех министерств.