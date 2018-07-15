Туск рассказал об отношении Трампа к Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему интересны мотивы политики России в отношении Украины. Об этом в интервью TVN24 рассказал председатель Евросовета Дональд Туск.

По словам Туска, Трамп также признался, что к самой Украине испытывает намного меньше энтузиазма.

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Он отметил, что Трамп испытывает восторг от того, что «сделала» Россия на Украине.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал о переговорах с Трампом на саммите НАТО.

По его словам, Трамп отметил прогресс в реформах на Украине.