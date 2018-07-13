МИД назвал политическим заказом обвинения Польши по гибели Качиньского

Министерство иностранных дел России назвало отработкой политического заказа обвинения в создании препятствий расследованию «смоленской» авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский.

«Возмущает тот факт, что нам устраивают грубый публичный демарш на фоне нормального делового взаимодействия компетентных ведомств России и Польши по «смоленскому» досье, которые находятся в плотном контакте, в рамках механизма правовой помощи обмениваются материалами и согласовывают сроки посещения польскими экспертами места катастрофы для дополнительного изучения фрагментов президентского Ту-154М. Очевидно, что речь идет о банальной отработке политического заказа», — говорится в тексте официального комментария.

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В министерстве также отметили, что вне зависимости от того, как конструктивно ведет себя российская сторона, «на нее все равно вешают громкие обвинения в некомпетентности и вредительстве, демонизируют в глазах польского и международного общественного мнения».

Ранее в Польше заявили о следах взрывчатых веществ на обломках Ту-154 Качиньского.