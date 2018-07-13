Еврокомиссия объяснила странное поведение Юнкера

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Главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру на саммите НАТО потребовалась помощь, поскольку у него был приступ ишиалгии (боль в спине). Об этом сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ обратили внимание на видеозапись, сделанную на приуроченной к саммиту НАТО церемонии в Брюсселе. На ней лидеры стран под руки ведут Юнкера, после чего сам глава Еврокомиссии идет неровной походкой. Пользователи соцсетей предположили, что он мог быть пьян.

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«Хотел бы сообщить, что в среду вечером у главы ЕК был болезненный приступ ишиалгии, Юнкер сам ранее публично объяснял, что это влияет на его способность ходить, что и произошло в среду», — сказал Схинас.

По его словам, глава ЕК принимает нужные лекарства и уже чувствует себя лучше. Схинас добавил, что Юнкер и дальше продолжит усердно работать.