Депутат Рады пожаловался на «раздражение» от украинского вопроса в Европе

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что европейские политики испытывают раздражение от обсуждения проблем страны.

Шуфрич поприветствовал обсуждение проблем Укрианы на саммите НАТО, но также посетовал, что политики Европы с «раздражением» относятся к украинскому вопросу.

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«Я вот только вернулся с берлинского саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и, знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает», — заявил Шуфрич.

Политик подчеркнул, что представители западных стран «не понимают», почему Украина не соблюдает минские соглашения, а также украинский парламент не принимает прогрессивные законы. В последнем, по мнению депутата, виноваты украинский президент Петр Порошенко и его коалиция.

Ранее Порошенко рассказал о позиции американского президента Дональда Трампа по Крыму.