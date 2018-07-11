В Греции подтвердили, что примут меры в отношении российских дипломатов

Официальный представитель греческого правительства Димитрис Тзанакопулос подтвердил, что власти страны намерены принять меры в отношений российских дипломатов, которые нарушили международное право. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телеканал Skai.

По словам Тзанакопулоса, Греция стремится к хорошим отношениям со всеми странами мира, но они должны уважительно относится к международному праву.

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«Правительство настаивает на том, что невозможно согласиться с поведением, которое не проявляет уважения к греческому государству», — сказал Тзанакопулос.

Он добавил, что греческая сторона примет необходимые в связи с ситуацией меры.

Ранее высокопоставленные дипломатические источники в Греции сообщили о высылке из страны двух российских дипломатов «за противоправные действия против национальной безопасности», еще двум запретили въезд на греческую территорию.