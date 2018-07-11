Ле Пен предложила пригласить в НАТО Россию

Во Франции лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила НАТО изменить миссию и включить в состав членов союза Россию. Об этом политик написала на своей странице в твиттере.

По словам Ле Пен, реальный вопрос заключается в том, чему служит альянс после распада СССР.

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«Можем ли наделить альянс новой миссией — борьбы с исламизмом и терроризмом?», — заявила Ле Пен.

Она добавила, что российская сторона также должна стать участницей организации в рамках новой миссии.

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео прокомментировал желание президента США Дональда Трампа видеть Россию в G7.