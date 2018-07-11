Умер внук Леонида Брежнева

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В Крыму скончался Андрей Брежнев, внук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом сообщил в своем фейсбуке его друг Сергей Менделеев.

«Страшная новость из Крыма — ушел мой друг и товарищ Андрей Брежнев. Было столько планов, столько всего пережито... для меня было честью», — написал он.

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Андрею Брежневу было 56 лет.

Внук генсека ЦК КПСС родился в 1961-м году в Москве. В конце 90-х годов Андрей Брежнев выдвигался в вице-мэры Москвы от ЛДПР. В 2004—2014-х годах входил в КПРФ, в 2014-м году был избран первым секретарем центрального комитета «Коммунистической партии социальной справедливости» (ЦК КПСС).