В Раде предложили расторгнуть договор с Россией об Азовском море

Депутаты Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» внесли на рассмотрение законопроект о расторжении договора с Россией об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инициатор проекта Семен Семенченко призвал президента Украины Петра Порошенко обратиться к Раде с посланием в связи со строительством Крымского моста и «агрессивными действиями России в Азовском море».

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Договор о статусе Азовского моря и Керченского пролива, согласно которому они исторически являются внутренними водами России и Украины, был заключен в 2003 году.

Ранее сообщалось, что в Киеве признали невозможность противостоять России в Азовском море.