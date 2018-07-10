Меркель одобрила политику Мэй по Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала предложения британского премьер-министра Терезы Мэй по связям между Великобританией и ЕС после Brexit, передает Reuters.

По словам канцлера ФРГ, предложения, выдвинутые Мэй, позволили продвинуть процесс «на шаг вперед».

Реклама

«Когда Британия предлагает «белую книгу», это шаг вперед, и мы... сформируем позицию и дадим совместный ответ. Но хорошо, что у нас уже есть предложения — это то, что я могу сказать, не вдаваясь в подробности», — отметила Меркель.

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск допустил отказ от Brexit после ухода в отставку ряда британских министров. Из-за несогласия с планом Мэй о своем уходе из правительства заявили министр по делам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.