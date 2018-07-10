Советник верховного лидера Ирана приедет в Москву с посланием для Путина

В среду, 11 июля, советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти отправится в Москву, чтобы передать послание от аятоллы Али Хаменеи президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

«Советник верховного лидера Велаяти в среду направится в Москву, чтобы передать послание от верховного лидера президенту России господину Владимиру Путину», — сказал официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрама Касеми.

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По его словам, в послании говорится о подтверждении важности расширения отношений между Россией и Ираном. Деталей послания представитель не привел.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с французским президентом Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Ирана.