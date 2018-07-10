Преемник Джонсона поблагодарил его за реакцию на отравление Скрипалей

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Новый глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Джереми Хант подчеркнул важность работы своего предшественника Бориса Джонсона, который сформировал реакцию на инцидент с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом он сказал в эфире телеканала Sky News.

По словам Ханта, он видит свою работу в поддержке линии премьер-министра Терезы Мей в период подготовки соглашения по Brexit с Евросоюзом.

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«Хочу начать с благодарности моему предшественнику Борису Джонсону, который <…> организовал чрезвычайно важную ответную реакцию на атаку на Скрипалей в Солсбери, помимо других очень важных дел», — заявил Хант.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск прокомментировал отставку британского министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса и министра иностранных дел Бориса Джонсона.